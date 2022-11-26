ÇAKÜ’de Yunus Emre şiir dinletisi

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen “Yunus Emre’den Günümüze Şiir Dinletisi”, öğrencilerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin 15. Kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi’nde “Yunus Emre’den Günümüze Şiir Dinletisi” programı gerçekleştirildi. Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Sona, 2007 yılında kurulan üniversitenin günden güne geliştiğini, iyi seviyelerde olduğunu ve ilerleyen zamanlarda daha da iyi olacağını söyledi.

Yunus Emre’nin asırlar öncesinden günümüz insanına seslendiğini dile getiren Fatih Sona, Yunus Emre’nin şiirlerinden örnekler vererek yorumladı. Ardından Dr. Kazım Çandır ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümündeki öğrenciler şiirleri seslendirdi.