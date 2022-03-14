ÇAKÜ’de uygulamalı ‘proje önerisi hazırlık’ eğitimi

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından online olarak gerçekleştirilen eğitimde, TUBİTAK projesi önerisi hazırlık aşaması ile ilgili önemli bilgiler verildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Proje Destek Ofisi koordinatörlüğünde "Sosyal Bilimler Alanında Uygulamalı TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlık Eğitimi" gerçekleştirildi. 9-11 Mart tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılan eğitim, TÜBİTAK’ın Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığının (BİDEB) 2237-B Proje Eğitimi Destekleme Programı tarafından desteklendi. Üç gün süren eğitim boyunca proje programlarının tanıtımına ek olarak, proje önerisinin temel bileşenleri olan özgün değer, etik, yöntem, yaygın etki ve bütçe başlıkları hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Panel süreci ve panel değerlendirme konularının da ele alındığı eğitim programının son gününde ise, TÜBİTAK tarafından kabul edilmeyen proje örnekleri ile katılımcıların araştırma fikirleri eğitimi veren öğretim üyeleri tarafından değerlendirildi.