Çakü’de ’toplumsal çalışmalar koordinatörlüğü’ kurulacak

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, "Toplumsal çalışmalar konusunda mutlaka projeler üretmeli ve yaptığımız toplumsal çalışmaları halka anlatabilmeliyiz. Bunu daha etkin ve doğru yapabilmek için yakın zaman içerisinde ’Toplumsal Çalışmalar Koordinatörlüğü’ kuracağız ve aktif hale getireceğiz" dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, eğitim-öğretim faaliyetleri, birim toplumsal katkı etkinlikleri, idari gelişmeler, devam eden çalışmalar ve yeni projelerin ele alındığı değerlendirme toplantısına başkanlık yaptı. Değerlendirme toplantısına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Genel Sekreter Sadık Yılmaz ve Akademik Birimler Koordinatörü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran ile akademik birimlerin yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Biz ortak akıl anlayışını benimseyen bir yönetim olarak, yönetimde omuzlarımızdaki sorumluluğu birlikte paylaştığımız değerli yönetici arkadaşlarımızla yaptığımız bu değerlendirme toplantılarını çok önemsiyoruz. Çok güzel bir başlangıç ile giriş yaptığımız yeni eğitim-öğretim yılı içerisinde Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin gelişim, büyüme ve tanınırlığı yönündeki artış tüm çevreler tarafından fark edilmektedir. Çankırı’da ve il dışında görüştüğümüz birçok paydaş ve önemli dinamiklerden aldığımız görüş ve övgüler de bunun en önemli kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hedefimiz iyi bir eğitim kurumu olma yanında, bulunduğu şehre bilimsel akılla vizyon katan ve toplumsal katkıya katma değer sağlayan bir üniversite olabilmektir. Bu anlamda önemli değerler oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin insan odaklı yönetim anlayışını herkese anlatmalı ve hissettirmeliyiz. Toplumsal çalışmalar konusunda mutlaka projeler üretmeli ve yaptığımız toplumsal çalışmaları halka anlatabilmeliyiz. Bunu daha etkin ve doğru yapabilmek için yakın zaman içerisinde ’Toplumsal Çalışmalar Koordinatörlüğü’ kuracağız ve aktif hale getireceğiz. Üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyeti dışında artık günümüzde bir başka hedefi ise inovasyon, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkıdır. Bir başka ifade ile insana ve topluma katkı sağlayacak faaliyetler yapılmasıdır. Belirttiğimiz bu hedeflere birlikte çalışarak ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Toplantı, yöneticilerin talep ve önerilerini iletmesi ve sunulan görüşlerin değerlendirilmesi ile sona erdi.