ÇAKÜ’de “öğrenci merkezli eğitim” konusu ele alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından düzenlenen çevrimiçi eğitimde, “öğrenci merkezli eğitim” konusu uzman akademisyenler tarafından ele alındı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kalite Komisyonu Eğitim ve Öğretim Alt Komisyonu tarafından düzenlenen çevrimiçi “Eğiticilerin Eğitimi Programı” çerçevesinde “öğrenci merkezli eğitim” konusu ele alındı. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından kalite güvencesi çalışmalarının önemli bir boyutunu oluşturan öğrenci merkezli eğitimle ilgili bilgiler, Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Coşkun tarafından verildi.

Prof. Dr. Coşkun, eğitimde yaptığı sunumda, gündemde güncel olarak yer alan öğrenci merkezli eğitimin geleneksel eğitim yöntemlerinden farklarını açıkladı ve öğrenci merkezli eğitim modeline başta Almanya olmak üzere farklı ülkelerden örnekler verdi. Öğrencinin aktif biçimde yer aldığı ve proje, ödev, eğitsel oyunlar, video, görsel materyal ve konuyla ilgili kuruluşlara çalışma ziyareti gibi yöntemlerle öğrencinin öğrenme sürecinde başat rol aldığı öğrenci merkezli eğitimle ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunlar da konuşmanın bir diğer bölümünü oluşturdu. Dijital araçların da kullanıldığı ve geleneksel öğretim yöntemlerinden farklı olarak öğrencinin dersi ders dışında, öğreticinin düzenlediği materyalle öğrenen ve sınıfta uygulama çalışmalarına ağırlık verilen “ters yüz sınıf modeli” de öğrenci merkezli eğitim örneklerinden biri olarak gündeme getirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi akademik personelinin aktif katılım gösterdiği program, soru ve cevap bölümüyle sona erdi.