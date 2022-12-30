ÇAKÜ’de Mevlana’nın hayatı, eserleri ve felsefesi anlatıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen ve Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin hayatı, eserleri ve felsefesinin anlatıldığı panel, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ)Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından düzenlenen "Mevlana: Hayatı, Eserleri ve Felsefesi" konulu panel, Hukuk Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlhan Yıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan panelin açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş yaptı. Anadolu’nun önemli bir manevi kültüre sahip olduğunu vurgulayan Odabaş, “ Hepimiz biliyoruz ki Anadolu hem maddi hem manevi kültür unsurlarıyla son derece değerli hazinelere sahip olan kadim bir coğrafyadır. Bu kadim coğrafyanın değerlerine sahip çıkmak bizim en temel sorumluluklarımızdan biri olduğu gibi aynı zamanda bu zenginlikleri dünyaya tanıtmakta bizim asli sorumluluğumuzdur. Hz. Mevlana’da bu kadim coğrafyanın bir değeri olarak dünyaya ve insanlığa tanıtılması gereken bir değerdir. Sorgulamamız gereken en önemli nokta bu değeri hak ettiği ölçüde dünyaya ve insanlığa tanıtabildik mi? Geldiğimiz noktada bu tür panel ve etkinlikleri daha çok yapmalıyız ve yapacağız” dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Odabaş’ın konuşmasının ardından Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sevinç ve ekibinin icra ettiği tasavvuf musikisi ve semazen gösterisi büyük beğeni topladı. Gösteri sonrası moderatörlüğünü, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlhan Yıldız’ın yaptığı ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilaver Gürer ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülfikar Güngör’ün konuşmacı olarak yer aldığı panelde, moderatör Prof. Dr. İlhan Yıldız, Mevlana’ya rahatlıkla filozof denilebileceğini ifade etti.

Panelist Prof. Dr. Dilaver Gürer, Mevlana’nın Türk kökenli olduğunu, yaşadığı coğrafyanın sosyolojik demografisini ortaya koyduğunu söyledi. Daha sonra konuşn Prof. Dr. Zülfikar Güngör ise, “Mevlana, uluslararası bir tanınırlığa sahip. Hala kendisini konuşuyor olmamız çok önemli bir anlamı ifade ediyor. Bunu mesnevi okumaları ile yeni nesillerimize aktarmalıyız” dedi. Ayrıca batıda ve farklı kesimlerde gerçekleştirilmeye çalışılan İslamsız bir Mevlana oluşturma projesinin kesinlikle Mevlana’nın öğretisiyle bağdaşmayacağını dile getiren Prof. Dr. Güngör, “Mevlana, İslamın temel dinamik metinlerine sadık, Hz. Peygamber (S.A.V) yolunun bir hizmetkarı olduğunu her fırsatta dile getirmiştir” diye konuştu.

Panel soru-cevap bölümü ile sona erdi.