ÇAKÜ’de klasik Türk musikisi konseri

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen konserde klasik Türk musikisi eserleriyle kulakların pası silindi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Tarih Topluluğu’nun yeni dönem etkinlikleri çerçevesinde, Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kibele Kıvılcım Çiftçi, Doç. Dr. Tolga Oter, Öğr. Gör. Kutay Aazkur ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Çağatay Azkur’un katılımıyla klasik Türk musikisi konseri gerçekleştirildi.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş’ın da katıldığı konserde, Sultan 3. Selim ve Sultan Abdülaziz’in eserleri icra edildi. Program sonrasında konserden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çiftçi, Türk kültüründe müziğin öneminin altını çizdi.

Rektör Çiftçi daha sonra, sahne alan akademisyenlerine hediyelerini ve teşekkür belgelerini takdim etti.