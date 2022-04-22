ÇAKÜ’de Erasmus hareketlilikleri Bosna Hersek ve Kosova ile devam ediyor

Erasmus KA107 projesi çerçevesinde Bosna Hersek ve Kosova’dan gelen yetkililer, 18-22 Nisan 2022 tarihleri arasında ders verme ve eğitim alma hareketliliği gerçekleştirmek üzere Çankırı Karatekin Üniversitesini ziyaret etti.

Projeye ortak ülkelerden biri olan Bosna Hersek’te bulunan University of Zenica’nın Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Malik abaravdi ve Uluslararası İlişkiler Sorumlu personeli Amra Musli Halilovi iş birliğini geliştirmek ve Erasmus hareketliliklerini gerçekleştirmek amacıyla Çankırı Karatekin Üniversitesine (ÇAKÜ) geldi. Aynı şekilde Kosova, University of Hasan Pristhina’dan Prof. Dr. Violeta Lokaj Berisha de bu hafta ÇAKÜ Diş Hekimliği Fakültesinde ders verme hareketliliğini gerçekleştiriyor.Balkanlardan gelen heyet Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş’ı ziyaret etti. Görüşmede, Çankırı’da ve Çankırı Karatekin Üniversitesinde bulunmaktan onur duyduklarını hem şehri hem de üniversiteyi çok beğendikleri belirten heyet, hareketliliklerin geliştirilerek başka alanlarda yapılacak ortak çalışmalara da kapı açması temennisinde bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, ÇAKÜ’de uluslararası hareketliliklerin giderek kalitesinin artığını ve özellikle Balkan ve Türki Cumhuriyetlerinden yapılan hareketliliklerin mutluluk verici olduğunu belirtti. Rektör Çiftçi, “Bosna Hersek ve Kosova gibi ortak tarihi ve kültürel değerleri paylaştığımız ülkelerle gelecekte hayata geçirilecek birçok proje bizim için önem arz etmektedir. Bu itibarla başta Erasmus hareketlilikleri olmak üzere üniversitemizin bilimsel ve araştırma faaliyetlerini karşılıklı eğitim ve personel desteği ile daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. En kısa zamanda Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlemeyi planladığımız ’Uluslararası Anadolu -Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu ve Kongresi’ ile ülkeler arasında ki bağların daha da güçleneceğine inanıyoruz “ dedi.