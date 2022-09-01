ÇAKÜ’de "eğitimde ölçme ve değerlendirme" ele alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde çevrimiçi olarak düzenlenen programda, "eğitimde ölçme ve değerlendirme” konusu değerlendirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Kalite Komisyonu-Eğitim ve Öğretim Alt Komisyonu tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen “Eğiticilerin Eğitimi Programı” çerçevesinde, son olarak “eğitimde ölçme ve değerlendirme” konusu ele alındı. Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Yeşim Özbek tarafından gerçekleştirilen sunumda, konu geniş çerçevede ele alındı. Eğitimde değerlendirmenin ölçüte ve amaca göre gruplandırılabileceğini, amaca göre “tanılayıcı, biçimlendirici ve düzey belirleyici” olmak üzere üç kategoride bir tanımlama yapılabileceğini belirten Doç. Dr. Özbek, öğrenme başlamadan, öğrenme süresinde ve sürecin sonunda uygulanacak öğrenme araçlarını da kapsayan söz konusu değerlendirme aşamalarında, kalite güvencesi bakımından sonuca değil, öğrenme sürecine odaklanan bir öğretim yönteminin önemine dikkat çekti.

Konuyla ilgili "mentimeter" uygulamasında bir çalışma da yapılan sunumda, “eğitimde biçimlendirici (formative) değerlendirme” konusu ayrıntılı olarak açıklandı. “Süreç içinde değerlendirme” ve “sürekli değerlendirme” konularının önemine yapılan vurgu ile “süreç devam ederken öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin tespit edilerek onlara rehberlik edilmesi” anlamındaki biçimlendirici değerlendirme konusu açıklandı. “Geleneksel” ve “alternatif değerlendirme” yaklaşımları arasındaki farkların da ortaya konduğu sunumda, alternatif değerlendirmede “süreç odaklı, öğrenciye otantik görevlerin verildiği, birden fazla doğru cevabın mümkün olabildiği, performansa dayalı ölçümler, özdeğerlendirme, akran değerlendirme, kavram haritaları oluşturulması” konuları üzerinde duruldu. Sunumun önemli bir kısmını oluşturan çevrimiçi değerlendirme araçları konusunda ise söz konusu araçların avantajları, bu araçların portfolyo, hikaye, karikatür ve afiş hazırlama gibi etkinliklerde kullanılabilmesi, kelime bulutu, zihin haritaları, anket, işbirlikli çalışma ve oyun tabanlı uygulamalar ele alındı.

Daha sonra, çoktan seçmeli soruların hazırlanması, eşleştirme, soru-cevap ve kısa cevap oluşturulması gibi değerlendirmede kullanılabilecek pek çok diğer çevrimiçi araç detaylı şekilde anlattı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi akademik personelinin aktif katılım gösterdiği program, soru ve cevap bölümüyle sona erdi.