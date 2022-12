ÇAKÜ’de Azerbaycan’ın tarihine ışık tutuldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte Azerbaycan’ın tarihi ele alındı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından kültürü, tarihi, zaferi, dansları, edebiyatı ile Azerbaycan’ı anlatan “ Alevler Ülkesi Azerbaycan” etkinliği düzenlendi. Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, akademisyenler, ulusal ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunması sonrası, etkinliğin açılışında konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Azerbaycan adını her duyduklarında ve Azerbaycan ile ilgili her etkinlikte bir başka heyecan duyduklarını ifade ederek, “1910 -1920 döneminde dünya yeniden bir şekillenme dönemine girdi. O yüzyıl tamamlandı. Şimdi yeni bir yüzyıla girdik. Bu yeni yüzyıl Türkiye yüzyılı Türk yüzyılı olacak inşallah. Dünyanın yeniden şekillenmeye başladığı bu yeni yüzyılda Türkiye her alanda etkinliğini bariz şekilde gösteriyor ve söz sahibi oluyor. Yani Türkiye hem insan hakları hem demokrasi hem ekonomik olarak mazlumların sesi olmaya devam ediyor. Tarihin kendisine yüklediği misyonu omuzlarında hisseden Türkiye bunun gereğini de yapıyor bu yeni yüzyılda. Türkiye’nin mazlum coğrafyaya ilişkin talepleri ve istekleri son 30 yılda ciddi şekilde karşılanmaya başladı” dedi.

“Bu coğrafya içerisinde de Azerbaycan bizim için çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü aynı dili konuşup aynı idealler üzerinde birleşiyoruz. Tarihsel süreçte büyük badireler atlatan Türk milletini tarihten çıkarırsanız tarihte büyük bir boşluk oluşur. Geçmişe bakarak yeniden şekillenen bu dünyada daha güçlü ve daha fazla söz sahibi olabilmek için Türk milleti olarak tek yürek olmalı ve birlikte hareket etmeliyiz. Bu noktada Türk dünyasının kavşağı olan Azerbaycan’ın daha da güçlenmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Ekonomik, siyasi, savunma sanayi birlikteliğimiz artarak ve güçlenerek devam etmeli. Fakat tarih, kültür, edebiyatta bu birliktelikte çok önemli. Az önce saydığım birliktelikler öncesi zaten biz kültürel ve edebi olarak birbirine bağlık iki devlet tek millettik. Bu yeni Türk yüzyılında da bu birliktelik güçlenerek devam edecek ve Türk’ün sesi dünyada daha gür çıkacaktır” diye konuştu.

Rektör Çiftçi’nin konuşmasının ardından ÇAKÜ Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sayime Durmaz tarafından gerçekleştirilen “Alevler Ülkesi Azerbaycan” konulu sunumda, Azerbaycan adının kökeni hakkındaki rivayetler ile Azerbaycan coğrafyası hakkında bilgi verildi. Daha sonra tarihi süreçte Azerbaycan’ın Romalılar’dan Sasanilere uzanan eskiçağı ve ilk İslam fetihleri ele alındı. Azerbaycan’a ilk Türk akınlarının İskitlerce yapıldığı, Hunlarca geçiş bölgesi olarak kullanıldığı ve nihayet sekizinci yüzyıl dolaylarında Hazarların bölgeye yerleştiğine temas edildi.

Yüzyıllar boyunca Azerbaycan coğrafyasının çeşitli Türk boylarınca geçit olarak kullanması sebebiyle bölgeye “Türk Kapısı” adının verildiği ve Selçuklular zamanında Azerbaycan bölgesinin Türk yurdu haline geldiğini belirtildi.

Takip eden süreçte Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’ne dek bölgenin tarihi değerine işaret edildi. Dağlık Karabağ sorununun bir milyon Azerbaycanlıyı yurdundan ettiği, 26 Şubat 1992’de gerçekleştirilen Hocalı Soykırımında 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 kişinin yaşamını kaybettiği ifade edildi.

Konuşmaların ardından etkinlik Azerbaycanlı ve tüm Türki Cumhuriyetlerden üniversitemize gelmiş olan öğrencilerin zafer türküleri, zaferi anlatan şiirleri ve folklor gösterileri ile devam etti.