ÇAKÜ’de "Akademik Teşvik Ödülleri" sahiplerini buldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi "2021 Akademik Teşvik Ödülleri” düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde "2021 Akademik Teşvik Ödülleri” sahiplerini buldu. 18 Ağustos 2022 Perşembe günü Hukuk Fakültesi konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Erdem, Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, ÇAKÜ Akademik Birimler Koordinatörü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran, İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Salih Sarıcaoğlu ve akademisyenler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, "Biz ne kadar kıymet biçip ödüllendirsek de sizin yaptığınız bu akademik çalışmaların değeri hiçbir maddi karşılıkla ödenemez. Akademisyenlik bilgiyi üretme, yayma ve insanlığın hizmetine sunma tutkusudur. Bunun akademisyenin dünyasında, vicdanında kalbinde verdiği hazzın tarifi yoktur" dedi.

Katılımcı, şeffaf, başarının ödüllendirildiği, geleceğe yatırım anlamında fikirlerin sunulduğu ve alındığı bir yönetim anlayışını benimsediklerini ifade eden Rektör Çiftçi, “İşte bugün de bu anlamayışımızın bir tezahürü olarak bu töreni düzenledik ve sizlerle birlikteyiz. Ben akademik olarak gösterdiğiniz gayretleri, üretmiş olduğunuz eserleri takip ve takdir ediyorum. Biliyorum ki, önümüzdeki süreçte bunlar yeni projelere, yeni yayınlara, yeni bilgilere dönüşecektir. Bilim tarihine baktığımızda bizim ürettiğimiz yeni bilgilerin temelinde bizden önce çalışmış olan bilim insanlarının verileri vardır. Yani bilim bir süreçtir. Süreç içerisinde dünya bilimine yaptığınız katkı için de ayrıca teşekkür ediyorum“ diye konuştu.

“Çankırı Karatekin Üniversitesi yeni bir anlayışla gelişimini sürdürmeye ve her alanda var olmaya devam ediyor. Biz niteliğe, insana önem veren, öğrenci odaklı, eğitim merkezli bir yönetim anlayışına sahibiz” diyen Rektör Çiftçi, 15 aylık görev süremizde şöyle geriye dönüp baktığımızda bu anlayış çerçevesinde hedeflerimizin gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu ortak akıl anlayışımızın da özellikle bizim paydaşlarımız nezdinde karşılık bulduğunu görmekten de son derece memnunuz. Önümüzde ki süreçte de özelde Çankırı Karatekin Üniversitesi genelde de dünya bilim literatüründe de daha iyi yerlere gelmek için her zaman olduğu gibi çok çalışmaya devam edeceğiz. Biz sizlere yol açmak istiyoruz. Rahat bir çalışma ortamı sunmak istiyoruz. Bu anlamda da sizden beklentilerimiz var. Şunu ifade etmek isterim ki, akademisyenlik mesai saatlerine sığdırılacak bir meslek değildir. Yeni şeyler üretmeyi dert edinmek ve bununla da yeni kapıların açılacağını bilmeyi gerektirir. Bilgi üretebilmek için elde edilen verileri çok iyi analiz etmek ve değerlendirmek lazım. Bu analiz ve değerlendirmeler sonucunda da bilgiyi nasıl üreteceğini ve hangi konuda faydalı olacağını da belirlemek lazım. Bilim insanı aynı zamanda dert edinen bir insandır. Ben biliyorum ki, hepimizin bu konuda yapacakları ve dert edindiği konular var. Derdimizin neticesinde de inşallah güzel sonuçlar ve çıktılar alarak bilime insanlığa faydalı olmaya devam edeceğiz. İşte bugün bu çıktılarınız ödüllendiriyor ve taltif ediliyor. Hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Rektör Çiftçi konuşmasının ardında yaptıkları bilimsel çalışmalarla ödül almaya hak kazanan 62 akademisyene ödüllerini verdi.