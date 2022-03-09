ÇAKÜ’de Ağız ve Diş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi açılıyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından Diş Hekimliği Fakültesi’ne Ağız ve Diş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi açılıyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde iki yıl önce açılan ve 2021-2022 Akademik Yılı başında Uluyazı Kampüsü içerisinde oluşturulan yeni modern binasına taşınan Diş Hekimliği Fakültesi’ne kurulan yeni laboratuvarların ardından Ağız ve Diş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi açılıyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi yeni merkezin ruhsatlandırma işlemlerini ve resmi prosedürlerini sonuçlandırmak için Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Müdürü Uzm. Dr. Oğuzhan Aykurt başkanlığındaki ekiple bir toplantı gerçekleştirdi.

Rektör Çiftçi, Diş Hekimliği Fakültesi’nin Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin akademik anlamda parlayan yıldızlarından biri olduğunu ve bu yıldızı daha da parlatmak için sürekli gelişim için gayret gösterdiklerini, bu bağlamda da ilk olarak fakülteyi Uluyazı Kampüsü içerisindeki yeni binasına taşıdıklarını söyledi. Çiftçi, Diş Hekimliği Fakültesi’nin fiziki mekan sorununun çözülmesinin ardından klinik kurulma çalışmaları üzerine yoğunlaştırdıklarını ve bu alanda Çankırı’nın ihtiyaçlarını karşılayacak diş kliniklerinden birinin kurulumunu tamamlamak üzere olduklarını ve akabinde Çankırı halkının hizmetine sunacaklarını, Çankırı halkının artık diş tedavisi için il dışına gitmesine gerek kalmayacağını vurguladı.

“Klinik çalışmalarımızın ardından bu halkayı tamamlamak için son olarak fakültemiz bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi açmaya karar verdik ve hemen kurulum çalışmalarına başladık” ifadelerine yer veren Çiftçi, “Ruhsatlandırma işlemleri için bugün çalışma ekibimizle bir araya geldik. Hedefimiz en kısa süre içerisinde bu merkezimizi üniversitemiz ve şehrimize kazandırmak. Merkezimiz tamamlandığında Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Diş Hekimliği fakültemiz ile birlikte koordineli olarak çalışmak suretiyle hem akademiye, hem Çankırı halkına hem de öğrencilerimize uygulama sahası olacak çok yönlü bir merkez olacak” diye konuştu.