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ÇAKÜ’de AFAD gönüllüsü öğrencilere kimlikleri teslim edildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde “Destek AFAD Gönüllüsü” eğitimi alan öğrencilere, kimlik kartları düzenlenen törenle takdim edildi.

ÇANKIRI 31.03.2022, 14:05
ÇAKÜ’de AFAD gönüllüsü öğrencilere kimlikleri teslim edildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde “Destek AFAD Gönüllüsü” eğitimi alan öğrencilere, kimlik kartları düzenlenen törenle takdim edildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Arama Kurtarma ve İlk Yardım Topluluğu tarafından “Destek AFAD Gönüllüsü” eğitimi alarak kimlik kartı almaya hak kazanan Yapraklı Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine kimlik kartları düzenlenen törenle teslim edildi. ÇAKÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen törene AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik, ÇAKÜ Sağlık, Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ömer Cem Karakoç, Kültür ve Spor Daire Başkanı Murat Yıldırım, akademisyenler, AFAD eğitimcileri ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Yapraklı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ömer Cem Karakoç, “Yapraklı MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı olarak gönüllülük sistemi ile afetlerde yardıma hazır olan öğrencilerimize ilgili konularda eğitimlerini vererek bilinçli, planlı ve düzenli bir şekilde afet yönetimine katılabilmelerini hedefledik. Son dönemde yaşanan afetlerde görev alan gönüllülerimiz afetlerin her aşamasında azımsanmayacak ölçüde katkı sağladılar. Bizler Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı MYO olarak afet ile mücadelede yetiştirdiğimiz itfaiyecilerin aynı zamanda birer AFAD gönüllüsü olmasını istiyoruz. AFAD ile yaptığımız iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen bu eğitimler sayesinde öğrencilerimiz ülkemizin herhangi bir noktasında meydana gelecek her türlü afete müdahale edebileceklerdir. Bu eğitimlerin tamamlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza ve AFAD yetkililerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Çankırı AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik ise AFAD hakkında bilgi vererek, “ Bu hızlı gelişim içerisinde de ilimizde de toplam bin 899 temel AFAD gönüllümüz, 150 ise destek AFAD gönüllümüz bulunmaktadır. Özellikle destek AFAD gönüllülerimizin büyük çoğunluğu da üniversite öğrencilerimizden oluşmaktadır. Bizim için çok kıymetli olan gönüllülük sistemine bu derece üst seviyede katkı sağlayan üniversitemize ve başta Rektörümüz Prof. Dr. Harun Çiftçi olmak üzere yöneticilerimize, hocalarımıza ve sisteme dahil olan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. AFAD olarak gönüllülerimizden yararlanırken aslında özellikle üniversite öğrencisi gönüllülerimizin de sisteme dahil olarak sahada uygulamaya yönelik tecrübe ve becerilerini geliştirmeleri için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Çankırı Karatekin Üniversitesi ile yaptığımız protokollerimiz ile iş birliği çalışmalarımızı geliştirerek devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından “Destek AFAD Gönüllüsü” eğitimcileri AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik ve AFAD Eğitimcisi Zekeriya Karaoğlu’na ÇAKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Murat Yıldırım tarafından plaket takdim edildi. Daha sonra eğitimleri tamamlayan 100 öğrenciye protokol üyeleri ve akademisyenler tarafından kimlik kartları teslim edildi.

Program, çekiliş ile 10 katılımcıya AFAD deprem çantası ve bandana dağıtımı ile sona erdi.

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