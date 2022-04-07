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ÇAKÜ’de 111 akademisyen cübbe giydi

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen “Akademik Paye ve Tebrik Töreni”nde kazanan 111 akademisyen cübbe giydi.

ÇANKIRI 07.04.2022, 18:34
ÇAKÜ’de 111 akademisyen cübbe giydi

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen “Akademik Paye ve Tebrik Töreni”nde kazanan 111 akademisyen cübbe giydi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde akademik yükselme sağlayan akademisyenler için “Akademik Paye ve Tebrik Töreni” düzenlendi. Uluyazı kampüsü rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen törene Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Erdem, Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Fakülte Dekanları, Meslek Yüksekokulları Müdürleri, akademisyenler ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Şüphesiz ki akademisyenler bilgi üreten nitelikli insanlardır. Akademisyenlere ürettikleri bilgi, bilim adına yapmış oldukları çalışmalar ve bilgiyi teknolojiye dönüştürme noktasında harcadıkları emeğin karşılığı hiçbir maddi bedelle ödenemez. Çünkü akademisyenlik bir tutkudur, bir sevdadır, yürekte yaşatılan tılsımlı bir duygudur. Biz bu sevdayı taçlandırmak ve bir nebze olsun onore edebilmek için bugün olduğu gibi manevi anlamı büyük olan tebrik ve cübbe giydirme törenleri ile bir paye verebiliriz ancak. Akademisyenliğin gerçek karşılığı gönüllerde yaşanan mutluluk ve vicdani rahatlıktır. Bu yönüyle hikmet ehli insanlar olarak görülen akademisyenler her anlamda ayrı bir kategoride değerlendirilirler. Akademik cübbe hikmet sahibi insanlar olarak üç meslek grubunda var biliyorsunuz. Akademisyenler, din adamları ve yargı mensupları. Bu üç meslek grubu cübbe giyerler ve hiçbir zaman cübbelerinin önü kapanmaz. Çünkü ilimi, hakikati, insanı ve adaleti temsil ederler. Toplumun gelişmesinde ve dönüşümünde, insanlığa katma değer üretme ve tarihe iz bırakma noktasında akademisyenlerin çok ayrı bir yeri vardır. Tarihe iz bırakan insanlara baktığımızda akademisyenlerin ve bilim insanlarının çoğunlukta olduğunu görürüz” dedi.

Türk İslam medeniyeti tarihinde ve Türk medeniyetinde bilimin ayrı bir yeri olduğunun altını çizen Rektör Çiftçi, “İslam inanç sisteminde de ilimin Allah’ın bir sıfatı olarak kullarda tecelli ettiği ifade edilir. Yine İslam felsefesinde ilimin nerde olursa olsun gidip alınması tavsiye edilir. İnsanlığın ortak paydası olan ilimle ilgilenen insanlar, hikmet sahibi olmalarının yanında tevazu sahibidirler. Ürettiklerini insanlık yararına üretirler ve tüm dünyayla paylaşırlar. Bugün batı medeniyeti övündüğü birçok hususu bizim medeniyet ve ilim tarihimizin ürettiklerinden yola çıkarak bu noktaya getirmişlerdir” diye konuştu.

Gelişen ve değişen dünya düzeni içerisinde ülkelerin kendi etki alanlarını savunmalarında akademisyenlerin rolünün önemli olduğunun altını çizen Rektör Çiftçi, “Gelecekte daha güzel ve daha adil bir dünyada yaşamak için biz ulaştığımız ve ürettiğimiz bilgiyi insanlığın faydasına kullanılabilecek formata dönüştürme adına daha çok çalışacağız. Üniversitemizin mottosu da zaten “ Dünyaya Açık, Millî ve Yerli Üniversite”dir. Bu motto doğrultusunda bizim sadece bulunduğumuz coğrafyaya değil tüm dünyaya ilim, bilgi ve erdem aşılamamız lazım. Çankırı Karatekin Üniversitesi bugün sınırları zorlayan uluslararası bir üniversite olmuştur. Üniversitemizi bu noktaya getiren de şüphesiz ki sizlersiniz. Bu noktada geçmişten bu güne kadar emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımız teşekkür ediyorum. Aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu da tek başına olacak bir şey değil. Ekip ruhu içerisinde çalışarak aldığımız emaneti bir üst noktaya taşıyarak bizden sonrakilere devretmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Daimi tekamül içerisinde sürekli gelişmeye üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rektör Çiftçi konuşmasının ardından paye ve tebrik belgesi almaya hak kazanan 111 akademisyene tek tek cübbelerini giydirerek belgelerini verdi. Törenin ardından Rektör Çiftçi, törene katılan akademisyenler ve aileleri ile birlikte Uluyazı kampüsü merkezi yemekhanede iftar yemeğinde bir araya geldi.

Törene katılan akademisyenler bu günün kendileri için çok önemli olduğunu ve kendilerini çok değerli hissettiklerini, kurum aidiyetlerinin zirveye ulaştığını ifade ederek bu anlamlı günü kendilerine yaşatan Rektör Çitçi’ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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