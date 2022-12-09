ÇAKÜ uluslararası iş birliğine bir üniversite daha ekledi

Çankırı Karatekin Üniversitesi ile İspanya’nın “Higher Education School For Ceramics In I’Alcora Üniversitesi arsında Erasmus iş birliği anlaşma imzalandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, uluslarasılaşma yolunda farklı ülkelerdeki üniversitelerle iş birliği yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Çankırı Karatekin Üniversitesi ile İspanya’nın “Higher Education School For Ceramics In I’Alcora Üniversitesi arsında Erasmus+ KA131 iş birliği imzalandı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak Erasmus+ KA131 ve KA171 projelerinde Türkiye’deki üniversiteler arasında çok iyi bir yerde olduklarını, hedeflerinin projelerdeki nitelik ve niceliğin artırmasının olduğunu söyledi. Çiftçi, 2023 hedefleri arasında Erasmus+ stratejik ortaklık ve merkezi projelerde başta dijitalleşme, yeşil enerji, sürdürebilirlik gibi Avrupa Birliğinin öncelikli alanlarında en az 7 proje yazılmasını planladıklarını dile getirdi.

Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı ve Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. öğretim üyesi Şuayip Turan da 2023 Erasmus+ teklif çağrısının yayınlandığını, Çankırı Karatekin Üniversitesinin içinde genç ve dinamik bir kadro ile birlikte Rektörlüğün hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını söyledi. Turan, bu çerçevede, akademisyenler arasında projeler ile ilgilenen ekiple birlikte kaliteli ve nitelikli asgari 7 proje çıkaracaklarını ifade etti.