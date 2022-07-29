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ÇAKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi özel yetenek sınavının tarihi belli oldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde özel yetenek sınav, 25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

ÇANKIRI 29.07.2022, 09:38
ÇAKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi özel yetenek sınavının tarihi belli oldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde özel yetenek sınav, 25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin 2022-2023 tarihi için özel yetenek sınavı tarihi belli oldu. Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, sınavın 25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

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