ÇAKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi özel yetenek sınavının tarihi belli oldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde özel yetenek sınav, 25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin 2022-2023 tarihi için özel yetenek sınavı tarihi belli oldu. Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, sınavın 25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacağı belirtildi.