ÇAKÜ Rektörü Çiftçi’den dev yatırım hamleleri geliyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’nin ziyaret ettiği Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, ÇAKÜ’nün 2025 yılı için planlanan fiziki yatırım planlamalarının 2023 yılı yatırım programına alınması için gerekli desteğin sağlanacağı müjdesini verdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’i ziyaret etti. Ziyarette Rektör Çiftçi, Başkan Şenel’e Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin 2022-2026 Stratejik planı içerisinde bulunan yatırım projeleri hakkında bilgi verdi ve devam eden yatırımlar için desteklerini talep etti. Rektör Çiftçi yatırım programı kapsamında inşaatı devam eden Mühendislik Fakültesi, tamamlandığında Türkiye’nin en modern sağlık kampüslerinden biri olacak olan Sağlık Bilimleri Kampüsü ve merkezi derslik fiziki mekanları hakkında bilgi verdi. Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin hızla artan öğrenci sayısı sebebiyle yapılan çalışmaların tamamlanma sürelerinin öne alınması konusunu da Başkan İbrahim Şenel’e arz etti.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanan Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi inşaatlarının 2023 yılı içerisinde, ve merkezi derslik binasının ise 2022 yılı sonunda tamamlanmasına ilişkin istişarelerde bulunuldu. Görüşmede Rektör Çiftçi ayrıc a planladıkları Hukuk Fakültesi, Araç İşletme, Yeni Rektörlük ve fiziki alanı yetersiz olan Çankırı Meslek Yüksekokulu için yapılacak fiziki mekanlar ile Çankırı Karatekin Üniversitesi uhdesinde bulunan tahsisli binalar hakkında da bilgi vererek Başkan Şenel’den bu yatırımların 2023 bütçesine dahil edilmesi hususunda desteklerini talep etti. C

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak tüm kurumları olduğu gibi Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin yatırımlarını, stratejik plan hedeflerini ve gelişim süreçlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Başkan Şenel, Rektör Çiftçi’nin verdiği bilgiler ve kendi takip sistemleri neticesinde Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin sağlam ve ayağı yere basan bir yatırım planlaması ile gelişim sürecine devam ettiğini ve 2025 yılı için planlanan fiziki yatırım planlamalarının 2023 yılı yatırım programına alınması için gerekli desteğin sağlanacağı müjdesini verdi.

Ziyarette konuşan Rektör Çiftçi, “Üniversitemize yatırım programlarımıza destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Sayın Başkanımıza ve devletimizin tüm kurumlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaret, Rektör Çiftçi’nin Başkan İbrahim Şenel’e kendisi adına ÇAKÜ Şehitler Ormanına dikilen fidan sertifikası ve hediye takdim etmesi ile sona erdi.