ÇAKÜ Orman Mühendisliği Bölümü’nden Ankara’da uygulamalı ders

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerine Ankara’da uygulamalı eğitimi verildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Orman Mühendisliği Bölümü 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri, “Tohum ve Fidanlık Tekniği” ile “Ağaçlandırma Tekniği Dersleri” uygulamalarını Dr. Öğr. Üyesi Bora İmal eşliğinde Ankara’da gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde ilk olarak “İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü”nü ziyaret eden öğrenciler, burada Enstitü Müdürü Aytunç Nane tarafından Enstitünün tanıtımı ve çalışma alanları hakkında bilgi aldı. Ardından kurumun çalışma alanı içerisinde yer alan “İlyakut Kızılçam ve Toros Sediri” orijin deneme sahalarında öğrencilere eğitim verildi. Burada öğrencilere Orman Mühendisi Ali Murat Gülsoy ve Teknisyen Hamit Erdal eşlik ederken eğitimde, ağaçlandırma çalışmalarında orijin denemelerinin önemi ve denemelerin yürütülmesi üzerine teknik bilgiler verildi.

Daha sonra Ankara Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı “Behiçbey Orman Fidanlığı” ziyaret eden öğrencilere Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcısı Esat Şimşek, Fidanlık Müdürü Aynur Şanlıtürk, Müdür Yardımcısı Emrah Göktaş ve Fidanlık Şefi Elif Gürses eşlik etti. Behiçbey orman fidanlığının genel bir tanıtımının yapıldığı Fidanlıktaki eğitimde, fidanlık kuruluş çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususlara da yer verildi. Daha sonra öğrencilere; çıplak köklü fidan üretim teknikleri, repikajlı fidan üretimi, fidanlıkta drenaj ve sulama sistemleri ile soğuk hava deposunda tohum saklama teknikleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Fidanlık serasında, çelik ve aşılı fidan yetiştirme yöntemini yerinde inceleme imkânı da bulan öğrencilere, eğitim sonunda Orman Mühendisleri Odası (ORMÜH) Tarafından öğlen yemeği ikram edilirken, yemekte öğrencilere oda yönetiminden İsmail Hakkı Güney, İbrahim Polatlı ve Şevkiye Topçu eşlik etti.

Uygulama dersinin son ayağı ise Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yerleşkesindeki “Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde (ORTOHUM)” gerçekleşti. Enstitü Müdürü Süleyman Işık Derilgel ve Müdür yardımcısı Zuhal Yılmaz tarafından enstitünün tanıtımı ve çalışma alanları hakkında bilgilerin verilmesinin ardından öğrencilere “Tohum Kalite Kontrol ve Moleküler Genetik Laboratuvarı”nda da bir uygulamalı eğitim verildi. Kurum çalışanlarından Belma Çalışkan, Dr. Burcu Çengel, Dr. Yasemin Tayanç, Dr. Gaye Kandemir ve Özlem Sarıgil, gezinin bu kısmında öğrencilere eşlik ederek laboratuvarın tanıtımı yaptı ve yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akabinde, çeşitli orman ağacı türlerinde tohum hayatiyet testleri (çimlendirme testleri, kesme testi, tetrazolium testi vb.) yöntemlerini öğrenciler yerinde görme imkânı buldu. Ayrıca, çimlenme engelleri bulunan tohumlarda, bu engellerin giderilmesi için uygulanan işlemleri de yerinde gören öğrenciler, son olarak Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda Orman Yüksek Mühendisleri Abdullah Kaplan, Mehmet Acet ve Uğur Memiş tarafından Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde yapılan ağaç ıslahı çalışmaları hakkındaki sunumuna katıldı.

Eğitimlerin ardından, ders sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Bora İmal, yoğun çalışma programı ve gündemlerine rağmen kendilerine eşlik eden meslektaşlarına, öğrencileri ve Çankırı Karatekin Üniversitesi adına teşekkür ettiğini ifade etti.