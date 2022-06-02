ÇAKÜ öğrencilerinin köyde sosyal yapı incelemesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri, Ünür köyünde sosyal yapı incelemelerinde bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri, sosyal yapı incelemeleri çerçevesinde Çankırı merkeze bağlı Ünür köyüne gözlem, araştırma ve inceleme yapmak üzere teknik gezi gerçekleştirdi. Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Kalaycı’nın ‘Türkiye’nin Toplumsal Yapısı’ dersi çerçevesinde gidilen Ünür köyü inceleme gezisinde, “nüfus özellikleri, ekonomik yaşam ve üretim koşulları (geçim kaynakları), köylünün uğraştığı tarımsal/hayvansal faaliyetler, şehirle ilişkileri ve göç, eğitim, sosyal yaşam ortamı ve sosyal ilişkiler, gelenek ve görenekler, köyde aile ve köyde değişim” gibi başlıklar hakkında görüşme tekniğiyle bilgiler alındı.

Sosyoloji bölümü öğrencilerinin saha deneyimlerini artıran geziye bölüm öğretim elamanları Dr. Öğretim Üyesi Fatma Ceyda Baş ve Arş. Gör. Ali Egi de eşlik etti. Öğrenciler ve araştırma ekibi, çalışmaya samimi katkılarda bulunan köylülerce oldukça sıcakkanlı bir tutumla karşılandıklarını belirtti.

Ünür köyünde verimli görüşme, gözlem ve incelemelerde bulunan araştırma ekibi daha sonra Tuz Mağarasına da uğrayarak yerinde gözlemlerde bulundu. Ekibin son durağı ise Esentepe Mahallesi oldu. Gezinin tamamlanmasının ardından Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Kalaycı, öğrenciler ve bölüm adına Çankırı Belediyesine, Ünür köyüne sağlamış olduğu ulaşım desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti.