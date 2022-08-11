ÇAKÜ Kalite Komisyonu YÖKAK İzleme Programı hazırlık toplantıları yapıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kalite Komisyonu YÖKAK İzleme Programı hazırlık toplantıları çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Kalite Komisyonu’nun Eylül ayı içinde gerçekleşmesi planlanan Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 2022 yılı İzleme Programı çerçevesindeki hazırlıkları 10 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen çevrim içi toplantı ile devam etti. Toplantıya Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ve Prof. Dr. Mehmet Erdem, Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Baran Önal Ulusoy, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Doç. Dr. Ela Özkan Canbolat, Kalite Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hatice Yazgan ve Genel Sekreter Sadık Yılmaz katıldı.

Toplantıda YÖKAK İzleme Programı hazırlıkları çerçevesinde, tüm birimlerin "İzleme Programı" içeriği hakkında bilgilendirilmesi ve akreditasyon konularında farkındalık kazanması için akademik kurulların toplanması, başta öğrenci merkezli eğitim konuları olmak üzere akademik personelin eğitim gereksinimleri için planlamalar, Planlama-Uygulama-Kontrol Etme ve Önlem Alma (PUKÖ) döngüsünün uygulanması için düzenlemeler, toplumsal katkı konularında birimlerin Çankırı Karatekin Üniversitesi Stratejik Planı ile uyumlu etkinlik planlamaları gibi konular değerlendirildi.