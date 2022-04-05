ÇAKÜ İtfaiyecilik Programı öğrencilerinden teknik gezi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, Ankara’da düzenlenen teknik ziyaretlerde profesyonel itfaiye ekipleri tarafından bilgilendirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (İHA) Yapraklı Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Esenboğa Havaalanı Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğünü ziyaret etti. Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri Oğuzhan Acıbunar, Mehmet Salih Yıldız, Duran Anayurt, Sedat Barutcu ve Murat Ercan eşliğinde gerçekleştirilen gezinin ilk durağında, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret eden öğrenciler, burada görevli personel tarafından başkanlık bünyesinde bulunan ekipmanlar ve şehir itfaiyelerinin çalışma sistemleri hakkında bilgi aldı. Burada ayrıca, yangın ve arama kurtarma alanında oluşturulan ekiplerin çalışma sistemleri ile Türkiye’deki itfaiye teşkilatları içerisinde ilk ve tek olma özelliği taşıyan 90 metrelik yükseltiye çıkabilen itfaiye platform aracının tanıtımı da yapıldı.

Gezinin ikinci durağı ise Esenboğa Havaalanı Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü oldu. Zöğrencilere, hava kurtarma ve yangın istasyonu hakkında bilgiler verildi. Uçak kazasında, ihbarın nasıl alındığı ve olay yerine hareket ile olay yerinde müdahale süreci hakkında bilgiler verildi. Daha sonra öğrenciler, uçak kazası senaryolarının işlendiği tatbikat alanı da gezildi.