ÇAKÜ heyeti “BATIKAF 2022 Hazırlık Çalıştayı”na katıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve beraberindeki heyet, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı öncesinde düzenlenen çalıştaya katıldı.

Bolu Abat İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde 25 - 26 Mart tarihlerinde 16 paydaş üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) için çalıştay düzenlendi. Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden (ÇAKÜ) Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ve ÇAKÜ Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Öztuna katıldı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda BATIKAF’ta yer alan paydaş illerin valileri, paydaş üniversitelerin rektörleri, sorumlu rektör yardımcıları, Kariyer Merkezi müdürleri ile illerin Gençlik ve Spor müdürleri, ticaret ve sanayi odaları temsilcileri ile Bolu idari amirleri hazır bulundu.

Öğrenci ve mezunları iş dünyasıyla buluşturacak Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’na ilişkin planlama, değerlendirme ve görüş alışverişlerinin bulunduğu çalıştay, 1 gün sürdü.

Çalıştay sonunda Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi paydaş üniversite rektörleri ile yaptığı ikili görüşmelerde üniversiteler arasında ki işbirliğini geliştirmek ve hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.