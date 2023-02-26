ÇAKÜ Erasmus projelerinde atılımlara devam ediyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi uluslararasılaşma çalışmaları çerçevesinde “Avrupa Birliği Merkezi Projeler ve Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Projeleri”nde yer almak için çalışmalara başladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi “Avrupa Birliği Merkezi Projeler ve Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Projeleri”nde yer almak için çalışmalara başladı. Projelerde, yeşil mutabakat, küresel iklim değişikliği, dijital dönüşüm, göçmenlerin entegrasyonu, stratejik yönetim, sürdürülebilir kalkınma ve girişimcilik alanları ön planda yer alıyor. Bu çerçevede, “Hayat Boyu Öğrenme Merkezi” aracılığıyla başta girişimcilik ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlar olmak üzere farklı konularda eğitimlerin verilmesi planlanıyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Avrupa Birliği projelerini desteklediklerini, ülkemizin ve şehrimizin gelişimi için var güçleriyle çalıştıklarını ve bu projeler ile ÇAKÜ öğrenci ve personelinin gelişimine katkı sunacaklarını ifade etti. Rektör Çiftçi, yükseköğretimde hedef odaklı uluslararasılaşmaya değer verdiklerini, bu çerçevede gerçekleştirilecek proje çıktılarının Türkiye, Çankırı ve ÇAKÜ için önemli olduğunu belirtti. Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı ve Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şuayip Turan da 2023 Erasmus+ teklif çağrısından 2 projenin hazırlandığını ve ÇAKÜ Erasmus Ofisi olarak çok sayıda yeni projeler oluşturacaklarını vurguladı.