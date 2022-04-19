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ÇAKÜ ceza infaz kurumlarında tutuklu hükümlü ve personele eğitim verecek

Çankırı Karatekin Üniversitesi, imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nde tutuklu bulunan hükümlüler ile personele eğitim verecek.

ÇANKIRI 19.04.2022, 19:51
ÇAKÜ ceza infaz kurumlarında tutuklu hükümlü ve personele eğitim verecek

Çankırı Karatekin Üniversitesi, imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nde tutuklu bulunan hükümlüler ile personele eğitim verecek.

Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörlüğü arasında “Cezaevinde Bulunan Tutuklu, Hükümlü ve Okul Öncesi Çocuklar ile Cezaevi Personelinin Eğitimle Desteklenmesine Yönelik İş Birliği Protokolü” imzalandı. Çankırı Karatekin Üniversitesinde gerçekleşen imza töreninde protokole, Çankırı Karatekin Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü adına Başsavcı Oğuz Şükrü Ener imza attı.

Protokol ile Adalet Bakanlığı Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nde annesinin yanında kalan altı yaş öncesi çocukların duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu amaca ek olarak, imzalanan protokol ile cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler ile cezaevi personelinin de sosyal ve psikolojik olarak güçlendirilmesi ve aynı zamanda toplumda kendilerine yönelik olumlu algının ve imajın oluşturulması ve güçlendirilmesi hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, insan odaklı yönetim anlayışıyla insanın olduğu her yerde var olmayı misyon edinmiş Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin bu protokol ile Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nde bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 6 yaş ve altında olan çocuklarına karşı da kayıtsız kalmayarak onların eğitim hakkını şartlar gereği ayaklarına götüreceğini ve eğitimlerini üstleneceğini, Cezaevinde verilecek olan bu eğitim için Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nün alan uygulama dersine kayıtlı 3. ya da 4. sınıf öğrencilerinin görev yapacağını söyledi. Rektör Çiftçi, ÇAKÜ bünyesinde dezavantajlı gruplara yönelik yürütülen programların, program içeriğinin uygun olması halinde Ceza İnfaz Kurumu’nda da uygulanabileceğinin altını çizdi.

Ceza infaz kurumundaki hükümlü çocuklarının topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmenin yanında psikolojik gelişim ve moral açısından da desteklenmesi gerektiğine belirten Rektör Çiftçi, “Ayrıca bu çocukların yanı sıra bu çocuklarla ilgilenen cezaevi personellerine de çocuk psikolojisi ve davranış eğitimi vereceğiz. Yani toplu bir eğitim faaliyeti içerisine gireceğiz Bu anlamda Sayın Cumhuriyet Başsavcımız nezdinde bu iş birliğine emek veren Cezaevi yetkililerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başsavcı Oğuz Şükrü Ener Adalet Bakanlığı tarafından da onaylanan protokol ile insan onuruna, insan haklarına saygı, dürüstlük ve kararlılık çerçevesinde hareket ederek kendilerine emanet olarak gördükleri Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nde annesinin yanında kalan altı yaş öncesi çocukların duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesini ve personelin eğitimini amaçladıklarını ve bu amaç doğrultusunda Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi başta olmak üzere Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne teşekkür ettiklerini kaydetti.

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