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ÇAKÜ, biyolojik mücadelede yarasaları sahaya sürecek

Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Çankırı Valiliği tarafından imzalanan işbirliği protokol ile Kızılırmak ilçesinde yaşanan sivrisinek ve zararlı böcek türlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

ÇANKIRI 10.02.2022, 15:13
ÇAKÜ, biyolojik mücadelede yarasaları sahaya sürecek

Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Çankırı Valiliği tarafından imzalanan işbirliği protokol ile Kızılırmak ilçesinde yaşanan sivrisinek ve zararlı böcek türlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Türkiye’de yarasaların zararlı böceklere karşı biyolojik kontrol ajanı olarak kullanılmasıyla ilgili çalışmalarda öncü faaliyetler yürütmekte olan Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Çankırı Valiliği’yle Kızılırmak İlçesi sınırlarında yer alan alanlarda sivrisinekle mücadele, diğer bitki zararlısı türlerin tespit edilmesi ve baskılanması hususunda yarasa yuvalarının kullanılmasına ilişkin esasları belirlemek, tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlamak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Kızılırmak İlçe Tarım Müdürlüğü ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü Yaban Hayatı Uygulama ve Araştırma Merkezinin işbirliğinde gerçekleştirilecek projeyle, Kızılırmak Nehri çevresinde yerleşim yerlerine yakın tarım alanlarında yapılan farklı tarımsal ürün ürütmeye yönelik alanlarda zararlı böceklerle mücadele etmek amacıyla yarasa yuvaları kurularak yarasa popülasyonlarının arttırılması ve böceklerle biyolojik bir mücadele yürütmenin ilk adımı atıldı. Projeyle doğal olarak zararlı bir canlıyı besin olarak kullanan başka bir canlı ile kontrol altına almayı amaçlayan biyolojik mücadelenin, bu tarz uygulamalarla daha da yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Yarasaların tarım ürünleri ve insan zararlıları ile mücadelede kullanılacağı bu işbirliği kapsamında yarasa yuvaları kurulacak ve bu yuvalarda tüneyecek yarasa türlerinin alandaki hangi böcek türlerinden beslendiği bilimsel yöntemlerle izlenecek. Uzun yıllar içinde bu çalışmanın faydalı etkilerinin tespit edilmesi bekleniyor.

Protokole Çankırı Valiliği adına Vali Abdullah Ayaz, Çankırı Karatekin Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi imza attı.

Protokol ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaban Hayatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (YABAM) ve Kızılırmak Kaymakamlığı arasında Kızılırmak İlçesi sınırlarında yer alan alanlarda, sivrisinekle biyolojik mücadele, diğer bitki zararlısı türlerin tespit edilmesi ve baskılanması hususunda yarasa yuvalarının kullanılmasına ilişkin esasların belirlenmesi, tarafların rol ve yükümlülüklerinin tanımlanması ve iş birliği yapılması amaçlanıyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi protokolün, Çankırı’nın tahıl ve pirinç ambarı Kızılırmak ilçesinde tarımsal üretimin sekteye uğratılmadan sivrisineklerle mücadele konusunda yaşanan zorlukların giderilmesine büyük ölçüde katkı sağlayacağını söyledi.

Rektör Çiftçi konuşmasının devamında, “Türkiye’nin en büyük tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Kızılırmak; çeltik, mısır, kavun gibi ürünlerin tarımının yapıldığı ve buna bağlı olarak sivrisinek ve ürün verimini düşüren zararlıların şikâyetlerinin yoğun olduğu ilçemizdir. YABAM olarak biz, Kızılırmak Kaymakamlığı yetkililerini bu konu bağlamında akademik olarak destekleyecek ve bilgilendireceğiz. Yapılacak biyolojik mücadelenin unsuru olan yarasaların yuvalarının yapısı, boyutları, temini, yerleştirileceği noktalar ve biyolojik mücadelede etkinliği konularında gerekli akademik bilgiyi valiliğimiz ve kaymakamlığımız ile paylaşacağız. Belirlenen istasyonlarda yuvaların yerleşim noktalarını belirleyerek, yuvalara yarasaların yerleşme durumlarının 3 ayda bir kontrolünü sağlayıp deneysel sonuçları Kaymakamlığımıza bildireceğiz. Bölgede yaşayan halkımızın sivrisinek mağduriyetini tarımsal üretimi düşürmeden gidermek için bilimsel olarak yapılması gerekenleri yerine getireceğiz. Ayrıca bu mücadeleyi doğaya zarar veren kimyasal yöntemlerin dışında çevre dostu olarak nitelendirebileceğimiz bir yöntemle çözemeye çalışmanın sürdürülebilirlik bağlamında ehemmiyet arzettiğini vurgulamak istiyorum. Üniversitelerin bulundukları şehrin ve vatandaşların sorunlarına bilimsel çözümler getirmek noktasında sorumlulukları olduğunu biliyoruz. Bu sorumluluk bağlamında ilçemizin sorunu başta olmak üzere şehrimizin çözümüne katkı sunabileceğimiz sorunlarının giderilmesi hususunda gerekeni yapmaktan kaçınmayacağız. Buradan hareketle imzaladığımız protokolün iki kuruma ve Çankırı’ya hayırlı olmasını ve yeni iş birliği çalışmalarına kapı açmasını diliyorum” dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ise, “Çankırı Valiliği ve Çankırı Karatekin Üniversitesinin güç birliği ile imzalanan protokolün Çankırı’nın üretim yükünü ve potansiyelini yüklenen Kızılırmak ilçemizde halkımızı rahatsız eden sivrisinek problemini çözüme kavuşturacağını ve bu sorunun yaşandığı bölgelere de örneklik oluşturulacağını umuyoruz. Ayrıca bu çalışmanın özellikle sulamanın yoğun olarak yapıldığı tarım ürünlerinin üretimini sınırlandırmadan gerçekleştirilecek olmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Valiliğimize bağlı olan Kızılırmak Kaymakamlığım vasıtasıyla biz Üniversitemizin yapacağı bilimsel araştırma ve çalışmalara destek olmak için tarımın yapıldığı alanlarda yarasa yuvalarının konulacağı haritaları belirleyerek istasyonların oluşturulmasını sağlayacağız. Yarasa yuvalarının kurulumu ve yarasa yuvalarına yerleşecek yarasa türlerinin izlenmesi sırasında YABAM personeline gerekli teknik desteği sunacağız. Yani elbirliği ile bu sorunun ortadan kaldırılması için elimizden geleni yapacağız. Ön çalışmalar sonucu protokolü gördüğümüzde ben şahsen çok mutlu oldum. Üniversitemizin böyle bir çalışma ile şehrimizin önemli bir probleminin çözümüne katkı sağlayacak projeyi hayata geçirilmesinde ortaya koyduğu yaklaşım ve Sayın Rektörümüzün pozitif bakış açısı bizi son derece sevindirdi. Bu anlamda şehrimizin bilimsel aklı Çankırı Karatekin Üniversitesi ile yakın çalışma sürecimizi artıracak, şehrimizin sorunlarının çözümüne ve potansiyelinin ortaya çıkartılmasına katkı sunacak yeni projeler ve protokoller geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ayaz ve Rektör Çiftçi arasında ikili iş birliği protokolü imzalandı ve karşılıklı iyi niyet temennileri paylaşıldı.

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