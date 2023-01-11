ÇAKÜ 2023 yılı Erasmus projelerine yenilerini ekliyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi, yeni projelere imza atarak Erasmus ağını genişletmeye devam ediyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Avrupa Birliği projelerinden yenilerini imzalamaya devam ediyor. Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrenci ve personelinin Avrupa Birliğinin seçkin kurumları ile yapmış olduğumuz Erasmus anlaşmalarıyla hareketliliğe katılmalarını ve elde edecekleri tecrübeleri ülkelerine döndükleri zaman üniversitemizin diğer öğrenci ve personeli ile paylaşmalarını önemsediklerini” ifade etti.

Rektör Çiftçi, “Yükseköğretimde Hedef Odaklı Uluslararasılaşma”ya değer verdiklerini ve bu çerçevede gerçekleştirilecek projelerden Türkiye’nin, Çankırı’nın ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin kazanması ve kalkınması için çalıştıklarını belirtti.

Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı ve Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şuayip Turan da 2023 Erasmus+ teklif çağrısından 2 projenin hazırlandığını ve üniversitede ekip olarak daha fazla nitelikli projeye imza atacaklarını vurguladı.