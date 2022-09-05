Binanın 7. katında mahsur kalan kedi için seferber oldular

Çankırı’da tırmandığı binanın 7’nci katında pencerenin çıkıntısının üzerinde mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Çankırı merkez ilçesi Buğday Pazarı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir binanın 7’nci katına tırmanan, çıktığı pencerenin çıkıntısının üzerinde mahsur kaldı. Kediyi gören vatandaşlar, kedinin mahsur kaldığı kattaki evde kimsenin olmaması sebebi ile kediyi kurtaramadı. Daha sonra vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile ulaştıkları kediyi, mahsur kaldığı pencerenin önünden alarak aşağı indirdi.

Ekiplerin çalışmaları sırasında vatandaşlar ise pencerenin altında açtıkları çarşaflarla, kedinin ihtimal bir düşme durumuna karşı yaralanmasını önlemeye çalıştı.