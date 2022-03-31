Başsavcı Ener, ÇAKÜ’de Hukuk Fakültesi öğrencileriyle buluştu

Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Kariyer Söyleşisine katılan Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Kariyer Söyleşisine katıldı. Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Başsavcı Oğuz Şükrü Ener, öğrencilik yıllarındaki deneyimlerini, meslek hayatı boyunca edindiği tecrübelerini, savcılığın kendisine katkılarını öğrencilerle paylaştı. Ayrıca Çankırı ilinde yaşanan adli vakalara ve hükümlülerin topluma kazandırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Çankırı Karatekin Üniversitesi ve ÇAKÜ Hukuk Fakültesi ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Başsavcı Ener, “Sayın Rektörümüz ve diğer yöneticilerimizle iki kurum olarak ortak neler yapabiliyoruz konusunda sürekli değerlendirmelerde bulunuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Adalet Bakanlığı tarafından da desteklenen Denetimli Serbestlik hükümlülerinin sosyal hayata ve topluma kazandırılması için bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Sizlerde belli bir program ve uygun şartlar oluşturarak adliyemizi ziyaret edebilir, hakim, savcı arkadaşlarımızı ziyaret edebilirsiniz. Yani bizler de sizlere mesleki gelişiminize katkıda bulunmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Biz sizleri adalet sistemimizin genç neferleri olarak çok önemsiyoruz ve sizlerin en donanımlı şekilde yetişebilmesi arzuluyoruz” dedi.

Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi Dr. Gülen Soyaslan’ın moderatörlüğünü ve Araştırma Görevlisi Miraç Beyza Elmalı’nın sunuculuğunu yaptığı söyleşi sonunda Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Söyleşi , ÇAKÜ Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş tarafından Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener’e plaket takdim edilmesi ile son buldu.