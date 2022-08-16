Başkent EDAŞ Çankırı’da bakım ve yatırımlarını sürdürdü

Başkent EDAŞ, Çankırı’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Çankırı’da yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı. Şirket, Çankırı’da hizmet verdiği bin 965 trafo ve 9 bin 480 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Çankırı için ilçe ve köylerde bulunan 994 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede 31 pano ile 31 trafo ve 2 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 27 Km’lik hattın bakımı da tamamlandı. Başkent EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Çankırı’da hizmet verdiği 139 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 5 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 121 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 5 elektrik panosu ve 4 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2022 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi. Müşteri odaklı yaklaşımla hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Başkent EDAŞ’ın Çankırı’da bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek.