Atatürk’ün Çankırı’ya gelişinin 97. yıldönümü coşkuyla kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Çankırı’ya gelişinin 97. yıl dönümü, Çankırı’da düzenlenen törenle kutlandı.

Çankırı’da, Mustafa Kemal Atatürk’ün kente gelişinin 97. yıl dönümünde tören düzenlendi. Gerçekleştirilen törende Atatürk’ün Çankırı’ya gelişini temsilen sporcu öğrenciler tarafından Türk Bayrağı, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz’a teslim edildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Daha sonra, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk’ün Çankırı’ya geldiğinde konakladığı okulu ve odayı ziyaret etti. Atatürk’ün konakladığı okulda resim sergisi açıldı. ’Atatürk odası’nı ziyaret Vali Abdullah Ayaz, hatıra defterini imzaladı.