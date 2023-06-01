Apartmana giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
ÇANKIRI’DA BİR APARTMANA GİREN YILAN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK DOĞAYA SALINDI.
ÇANKIRI 01.06.2023, 18:13
Çankırı’da bir apartmana giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Çankırı il merkezi Aksu Mahallesi’ndeki bir apartmana giren yılanı gören vatandaşlar, panikle durumu itfaiyeye bildirdi. Apartmana gelen itfaiye ekipleri, binadaki yılanı yakalayarak dışarı çıkarttı. Daha sonra yılan, yerleşim alanından uzak bir bölgede doğaya salındı.