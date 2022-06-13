banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi

Anaokulu öğrencilerine jandarma sevgisi aşılandı

Çankırı’da anaokulu öğrencilerini ziyaret eden jandarma ekipleri tarafından çocuklara jandarma sevgisi aşılandı.

ÇANKIRI 13.06.2022, 18:20
Anaokulu öğrencilerine jandarma sevgisi aşılandı

Çankırı’da anaokulu öğrencilerini ziyaret eden jandarma ekipleri tarafından çocuklara jandarma sevgisi aşılandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hüsniye Ahmet Akpınar Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Okul öncesi öğrencilerine jandarma sevgisini aşılamak ve topluma bilinçli bireyler kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette İl Jandarma Komutanlığınca çocuklara birimlerin faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde jandarma ekiplerinin kullandığı araç gereçler öğrencilere tanıtıldı. Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi’nin aracı “HAYDİ” çocuklardan büyük ilgi gördü.

Ayrıca arama köpeği "Takvim" de öğrencilere tanıtıldı. Ziyaretin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Yorumlar (0)
21°
açık