8 Mart’ta Rektör Çiftçi’den kadınlara tatlı ikramı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın personel ve öğrencilere elleriyle tatlı ikram etti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde farkındalık oluşturulması amacıyla Uluyazı Kampüsü Merkezi Yemekhane binasında bir dizi etkinlik düzenlendi. ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi de yemekhanede yemeklerini yiyen kadın personel ve öğrencilere, kendi elleriyle tatlı ikramında bulundu.

Kadın temalı eserlerin icra edildiği müzikal dinletiyle beraber, ilkleri başarmış olan Türk kadınlarına ait bilgilerin bulunduğu ve “Kadın denilince ne düşünüyorsunuz” sorusunun cevaplandırılmasının istenildiği panolar da faaliyetler kapsamında yemekhane binasında yer aldı. Panoya Rektör Çiftçi tarafından da bir not bırakıldı. Çiftçi, “En iyiye, en güzele layık olan tüm kadınlarımıza selam, minnet ve saygıyla” yazılı kağıdı, panoda bulunan diğer notların yanına astı. Panolar, notları görmek ve yazmak isteyenler tarafından gün boyunca ziyaret edildi.