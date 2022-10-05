5 farklı ülkeden 60 genç ÇAKÜ’yü ziyaret etti

Değişim programı çerçevesinde 5 farklı ülkeden Çankırı’ya gelen 60 genç, Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni ziyaret ederek spor tesislerini gezdi.

Çankırı’da faaliyet gösteren bir spor kulübünün Erasmus+ Gençlik Değişimi projesi ile Çankırı’da bulunan 5 farklı ülkeden 60 genç Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni (ÇAKÜ) ziyaret etti. Kulüp Başkanı Ayhan Arslan ve spor eğitmenleri ile birlikte Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni ziyaret eden ekibi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ve ÇAKÜ Uluslararası Ofis Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şuayip Turan karşıladı. Misafir gruba ilk olarak ÇAKÜ ve ÇAKÜ’nün spor olanakları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, kendilerini misafir etmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Litvanya, Bosna-Hersek, Romanya, Ukrayna ve Türkiye’den toplam 60 gencin bulunduğu gruba hitap eden Odabaş, “Erasmus değişim projelerinde bütçe olarak Türkiye’de ilk iki içerinde olan Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde yine bu proje ile ilimizde bulunan nitelikli ve sporcu genç bir grubu misafir etmekten son derece mutluyuz. Çankırı Karatekin Üniversitesi genç bir üniversite olmasına rağmen hem uluslararasılaşma, hem akademik, hem de sosyal projeler ile bugün adından söz ettiren ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biridir. Sizlerin burada bulunmanızın nedeni olan spor olanakları açısından da bizim Üniversitemizin spor tesisleri teknik olanakları ve eğitici kadrosuyla çok iyi bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Sevgili gençler günümüzün koşuşturma şartlarında spor yapabilmek ve bunun için vakit ayırabilmek çok önemli. Spor hem bizi sağlıklı ve zinde tutarken hem de günümüzün dijital çağında sosyal medyanın vaktimizin büyük bir bölümünü çaldığı bir dönemde onun zararlarından bizi korumak içinde bir amaçtır. Yani sosyal medya ve internette geçireceğimiz zamanı spora ayırabilirsek hem daha zinde hem daha sağlıklı oluruz. Sizlerin bunu başardığını düşünüyor ve hepinizi tebrik ediyorum. Ayrıca bu proje ile sizleri bizlerle buluşturan spor kulübümüzün Başkanı Ayhan Arslan hocaya ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Kulüp Başkanı Ayhan Arslan ise, “Biz her ne kadar yerel bir kulüp olsak da etki alanımız oldukça geniş. Proje ile gençlerimizin kariyer kaygısı yüzünden erken yaşta spordan kopmaları konusunu işleyerek, sporu terk etmelerinin ortadan kaldırılması, sporla kariyerin birlikte başarı ile yürütülebileceğinin anlatılması hedefledik. Spor, ülkelerin sağlık harcamalarını asgari seviyelere çekebilecek önemli bir etken. Gençlerimizi spora dahil etme politikalarımız kadar sporda kalmaları için de politikalar geliştiren ülkemiz, bu alanda gençlere veya velilere etki etmekte zorlanmakta. Bu anlamda projemize destek olan ve üniversitenin spor merkezini proje ekibimize açan başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Harun Çiftçi başta olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Proje katılımcısı gençlerde Çankırı’yı ve Çankırı Karatekin Üniversitesi’ni çok beğendiklerini ve üniversite spor tesislerinin teknik ve altyapı olarak çok gelişmiş olduğunu dile getirdi. Gençler ayrıca kendilerine gösterilen misafirperverlik ve ilgiden dolayı üniversite yetkililerine teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Kulüp Başkanı Ayhan Arslan ve misafir gençlere tuz lambası hediye etti.