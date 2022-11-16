15 Temmuz şehidinin adı okulda yaşatılacak

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde, 15 Temmuz şehidi Serhat Önder’in adının verileceği okulun temeli atıldı.

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde bir hayırsever tarafından bağışlanan arsaya Türk Kızılay’ın katkıları ile okul yapılıyor. 15 Temmuz şehidi Serhat Önder’in adının verileceği okulun temeli atıldı. Temel atma törenine Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı ve davetliler katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından dualarla okulun temeli atıldı.