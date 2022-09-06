1. Uluslararası Karatekin Bilim ve Teknoloji Konferansına yoğun ilgi

Çankırı Karatekin Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Karatekin Bilim ve Teknoloji Konferansı, 342 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen 1. Uluslararası Karatekin Bilim ve Teknoloji Konferansı (1st International Karatekin Science and Technology Conference), alanındaki üstün çalışmalarla uluslararası platformlarda tanınan 17 konuşmacı, 202 bildiri ve 11 farklı ülkeden 342 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yerleşkesinde düzenlenen konferansın koordinatörlüğünü ÇAKÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Eyüpoğlu yaptı.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Volkan Eyüpoğlu, ’’Sağlık, fen ve mühendislik alanlarında 24 farklı branştan toplamda 342 bilim insanının yapmış oldukları online ve yüz yüze sunumlar ile Çankırı’da hayat bulan bu konferansın önümüzdeki yıl ikincisinin düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Yüzde 50’nin üzerinde yabancı katılımı ile gerçekleştirilen konferans sayesinde hem üniversitemizin uluslararası arenadaki vizyonu hem de öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışmalarını uluslararası platformlarda yayma ve bunlara ulaşma misyonlarına katkıda bulunulmuştur. Bu bağlamda konferansın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hususunda düzenleme ve koordinasyonda emeği geçen tüm akademisyenlerimize göstermiş oldukları gayret ve özveriden dolayı minnetlerimizi bildiriyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Eyüpoğlu, "Konferansımıza teşrifleri ile bizleri şereflendiren, bilgi ve engin tecrübeleri ile genç bilim insanı ve araştırmacılarımızın ufkunu açan davetli konuşmacılarımıza, başta Termodinamik alanının dünyada sayılı isimlerinden olan TÜBA üyesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi, ülkemiz bilim camiasının çınarlarından Prof. Dr. Sadık KAKAÇ hocamıza, İngiltere Leicester University’den Prof. Dr. Robert Hillman’a, Bangladeş Islamic University’den Prof. Dr. S. M. Mostafa Kamal’e, Portekiz üniversitelerinden Nova de Lisboa’dan Prof. Dr. Carlos Manuel Agra Coelho’ya, Suudi Arabistan King Abdulaziz University’den Prof. Dr. Abdelhafeez M.A. Mohammed’e, Mısır Cairo University’den Doç. Dr. Abdo A Elfiky’ye, Sudan Alzaeim Alazhari University’den Doç. Dr. Elsir Adam’a Ömer Salih, Hindistan MVN University’den Dr. Ravi Ravat’a, Pakistan Government College University Faisalabad’dan Asst. Prof. Dr. Azhar Rasul’e ve Türkiye’den konferansımıza katılan Sivas Cumhuriyet Üniversites’sinden Prof. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, Prof. Dr. Birnur Akkaya ve Prof. Dr. Recep Akkaya’ya, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Seyfettin Erturan ve Doç. Dr. Emel Akyol’a, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık’a, Abdullah Gül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Şahin’e, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Ahmet Emin Eroğlu’na, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Dr. Yıldıran Yılmaz’a ve Ankara Üniversitesi’nden Dr. Yunus Kökver hocamıza ve dünyanın çeşitli ülkelerinden sunmuş oldukları bilimsel çalışmalar ile konferansımızı onurlandıran tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.