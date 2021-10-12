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Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Uğur Çanakkale’de göreve başladı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Yasin Levent Uğur (37) göreve başladı.

ÇANAKKALE 12.10.2021, 12:16
Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Uğur Çanakkale’de göreve başladı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Yasin Levent Uğur (37) göreve başladı.

Çanakkale’de tek Yoğun Bakım Uzmanı olarak Ekim ayı itibariyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde göreve başlayan Dr. Uğur 2010 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Buradaki eğitiminin ardından 2017 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlığı ihtisasını tamamlayan Uğur, 2021 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yoğun Bakım Uzmanlığı yan dal eğitimini tamamlayarak, Çanakkale’de göreve başladı.

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