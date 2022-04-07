Yenice’de trafik kazası: 2 yaralı

Çanakkale’nin Yenice ilçesine meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yenice ilçesine bağlı Sameteli köyü girişinde Balıkesir-Çanakkale karayolunda meydana geldi. Yenice ilçesine gitmekte olan 06 HJ 324 plakalı otomobil, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait 17 YB 600 plakalı pikap yavaşlayınca arkadan çarptı. Kazada O.B. ve H.Ç. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.