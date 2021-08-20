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Yenice’de muhtar eğitim semineri düzenlendi

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde muhtar eğitim semineri düzenlendi.

ÇANAKKALE 20.08.2021, 09:49
Yenice’de muhtar eğitim semineri düzenlendi

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde muhtar eğitim semineri düzenlendi.

Çanakkale’nin Yenice Kaymakamı Musa Göktaş’ın katılımıyla kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen muhtar eğitim seminerinde muhtarların görev ve sorumlulukları, muhtar bilgi sistemi konuları hakkında mahalle ve köy muhtarları bilgilendirildi. Kaymakam Göktaş, pandemi ile mücadele de maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanında vatandaşların aşı olmaya teşvik edilmesi konusunda muhtarların gerekli desteği sağlaması gerektiğini vurguladı. Seminerde mahalle ve köy muhtarlarının ihtiyaç ve taleplerine ilişkin sorular, ilgili birim yetkilileri tarafından cevaplandırılarak sorunların çözümüne yönelik olarak yapılması gereken çalışmalar hakkında istişare yapıldı.

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