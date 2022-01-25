Yenice’de kamu personeline idari izin

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle yarın bazı kamu çalışanlarına idari izin verildi.

Yenice Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada; “Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ilçemiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, malul, hamile ve 3 yaş altında çocuğu bulunan personelimiz 26 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.