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Yenice’de Emniyet ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Çanakkale’nin Yenice İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı hafta sonlarında emniyet güçleri sokak hayvanlarını unutmuyor.
ÇANAKKALE 09.01.2021, 15:10
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Çanakkale’nin Yenice İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı hafta sonlarında emniyet güçleri sokak hayvanlarını unutmuyor.İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları tam kısıtlama kararı alınmasıyla Yenice İlçesinde sokak hayvanlarının kısıtlamadan etkilenmemesi için Emniyet ekipleri tarafından gerekli önlemler alınıyor.
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