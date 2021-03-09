Yenice’de ekmeğe zam

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde, 1,5 liradan satılan 230 gram ekmeğe zam yapıldı. Yeni tarifeye göre ekmek 2 liradan satışa sunulacak.

Yenice’de faaliyette bulunan fırınların ürettikleri ekmek için yeni tarife, Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca belirlendi. Daha önce 1,50 liradan satılan 230 gram ekmek 2 liradan satılacak. 460 gram ekmeğin ise 4 liradan satışa sunulacağı öğrenildi.