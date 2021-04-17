banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Adalardan toplanan atlar nereye kayboldu?
Adalardan toplanan atlar nereye kayboldu?
Sosyete dünyası bu filmi konuşuyor!
Sosyete dünyası bu filmi konuşuyor!
Korona virüse yakalandı, 10 saat sonra hayatını kaybetti!
Korona virüse yakalandı, 10 saat sonra hayatını kaybetti!
Uçak ambulanslar bebekler için havalandı
Uçak ambulanslar bebekler için havalandı

Yenice’de çocuk parkına çirkin saldırı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bir parkta bulunan oyun grubu, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Kullanılamaz hale gelen oyun parkına yapılan çirkin saldırı, ilçede büyük tepki çekti.

ÇANAKKALE 17.04.2021, 15:27
2
Yenice’de çocuk parkına çirkin saldırı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bir parkta bulunan oyun grubu, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Kullanılamaz hale gelen oyun parkına yapılan çirkin saldırı, ilçede büyük tepki çekti.

Konuya ilişkin Yenice Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada; “İlçemiz Hacıhasan Parkı’mızdan görüntüler. Lütfen parklarımızı ve oyuncaklarımızı koruyalım. Çocuk oyun gruplarımıza bunları yapanları lütfen uyaralım ve şikayet edelim. Yenice hepimizin” ifadelerine yer verildi.

Yenice Belediyesi yetkilileri, zarar gören oyun grubunun en kısa sürede yenileneceğini bildirdi.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
13°
parçalı bulutlu