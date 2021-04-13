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Yenice’de bir köyün karantina süresi 10 gün daha uzatıldı
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde, artan korona virüs vakalarından dolayı yayılımı engellemek amacıyla karantina altına alınan Çal köyünün karantina süresi 10 gün daha uzatıldı.
ÇANAKKALE 13.04.2021, 11:52
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Çanakkale’nin Yenice ilçesinde, artan korona virüs vakalarından dolayı yayılımı engellemek amacıyla karantina altına alınan Çal köyünün karantina süresi 10 gün daha uzatıldı.Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda; “Çal Köyümüzde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısı ile temaslı sayısının beklenen düzeye düşmemesi nedeniyle bugün bitmesi planlanan karantina kararının 10 gün uzatılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.