Son Dakika
Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray’ın, Genel Kurul iradesine ve alınan kararlara hukuk yoluyla müdahale edilmesini kabul edemeyiz. Ben ömrüm yettiğince Galatasaray’da demokratik kuralların çalışması için mücadele etmeye devam ed
Yenice Kaymakamlığında deprem tahliye tatbikatı yapıldı
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 2022 Afet Tatbikat yılı çerçevesinde Yenice Kaymakamlığında deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı.
ÇANAKKALE 19.04.2022, 14:12
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 2022 Afet Tatbikat yılı çerçevesinde Yenice Kaymakamlığında deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı.
2022 Afet Tatbikat yılı çerçevesinde Yenice Kaymakamlığında, Kaymakam Musa Göktaş’ın da katılımıyla deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı. Deprem anında yapılması gerekenler, alınacak önlemler ve tahliye anında yapılacaklar konusunda bilgilendirme yapılan tatbikata Kaymakamlık, Belediye ve ilçe müftülük birimleri katıldı.