Yenice Kaymakamlığında deprem tahliye tatbikatı yapıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 2022 Afet Tatbikat yılı çerçevesinde Yenice Kaymakamlığında deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı.

2022 Afet Tatbikat yılı çerçevesinde Yenice Kaymakamlığında, Kaymakam Musa Göktaş’ın da katılımıyla deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı. Deprem anında yapılması gerekenler, alınacak önlemler ve tahliye anında yapılacaklar konusunda bilgilendirme yapılan tatbikata Kaymakamlık, Belediye ve ilçe müftülük birimleri katıldı.