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Yenice beyaza büründü
Çanakkale’nin Yenice ilçesine yılın ilk karı yağdı.
ÇANAKKALE 15.01.2021, 13:27
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Çanakkale’nin Yenice ilçesine yılın ilk karı yağdı.Yenice ilçesinde dün gece geç saatlerde yağan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının hafta sonu daha da düşeceği ve kar yağışının daha etkili olması beklendiği açıklandı. Beyaz örtüyle kaplanan Yenice’de kar kalınlığı kısa sürede 3-4 santimetreye ulaştı. Yağan yağmurlar ardından gelen kar yağışı ile birlikte neredeyse yok olmak üzeri olan Yenice Göletinin yeniden suyla dolması yüzleri güldürdü.
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