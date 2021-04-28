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Yaralı balaban kuşuna jandarma şefkati

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde yaralı halde bulunan balaban kuşuna jandarma ekipleri sahip çıktı.

ÇANAKKALE 28.04.2021, 15:07
Yaralı balaban kuşuna jandarma şefkati

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde yaralı halde bulunan balaban kuşuna jandarma ekipleri sahip çıktı.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Bigalı köyünde İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 22 Nisan Perşembe günü yürütülen faaliyetler sırasında ayağı kırık halde balaban türü kuş tespit edildi.

Çanakkale bölgesinde nadir görülen bir kuş türü olan balaban kuşu, muayene ve tedavisinin yapılması amacıyla Çanakkale Doğa Koruma ve Milli parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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