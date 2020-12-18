Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığı: '2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır'
Vefatından sonra gelen şahadetname teslim edildi
Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Zeybekçayır köyünden şehit Kemal Aydın’ın vefatından sonra gelen şahadetnamesi ailesine teslim edildi.
ÇANAKKALE 18.12.2020, 13:12
2
Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Zeybekçayır köyünden şehit Kemal Aydın’ın vefatından sonra gelen şahadetnamesi ailesine teslim edildi.Şehit jandarma er Kemal Aydın, 2 Kasım 1989 yılında Hakkari - Çukurca Jandarma Sınır Alay Komutanlığında görevli iken bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucunda yaralanarak malul gazi oldu. Temmuz 2017’de vefat eden Kemal Aydın, vefatından sonra şehit statüsüne alındı. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Çan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, Zeybekçayır köyünde bulunan Aydın ailesini ziyaret ederek Kemal Aydın’ın şahadetnamesini teslim ettiler.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|11
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|13
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Everton
|13
|23
|6. M. United
|12
|23
|7. Chelsea
|13
|22
|8. West Ham
|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|13
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|12
|20
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Celta de Vigo
|13
|16
|10. Real Betis
|13
|16
|11. Eibar
|13
|15
|12. Valencia
|13
|14
|13. Athletic Bilbao
|13
|14
|14. Elche
|11
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Getafe
|12
|13
|17. Real Valladolid
|13
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü