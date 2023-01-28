Vali İlhami Aktaş’tan, İl Sağlık Müdürü’ne ziyaret

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk’ü ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk tarafından karşılandı. Vali Aktaş, İl Sağlık Müdürü Baştürk ile bir süre görüşerek sohbet edip, Çanakkale’deki sağlık alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getiren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, ziyaretlerinden dolayı Vali İlhami Aktaş’a teşekkür etti.