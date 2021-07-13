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Vali Aktaş, Yenice Jandarma uygulama noktasını ziyaret etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice Jandarma uygulama noktasını ziyaret etti.

ÇANAKKALE 13.07.2021, 12:44
Vali Aktaş, Yenice Jandarma uygulama noktasını ziyaret etti
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice Jandarma uygulama noktasını ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yenice ilçesine giden Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, il Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan ile birlikte yapılan çalışmalar ve kademeli normalleşme döneminde alınan tedbirler hakkında görevli jandarma personellerinden bilgi aldı. Yapılan bilgilendirmenin ardından Vali Aktaş, Yenice Jandarma Uygulama Noktasında görev yapan jandarma personellerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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