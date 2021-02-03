Vali Aktaş köylü kadınları ziyaret etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice Nevruz Köyü İbrahim Bodur Ortaokulunda “Nevruz Köyü Kadınları” Kooperatifi çalışanlarını ziyaret etti.

Sanayinin Anadolu’ya yayılmasının öncülerinden olan Kale Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur’un anısına Nevruz Köyü Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan El Sanatları ürünlerini inceleyen Vali Aktaş ve beraberindeki heyet, kadınların hazırladığı nakış, dikiş ve el örgüsü ürünleri hakkında kadınlardan bilgi aldı. Ürünleri hazırlayan kadınlara teşekkür eden Vali Aktaş, “Nevruz Köyü Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan ürünlerinin hazırlanmasına ilham olan Dr. Hacı İbrahim Bodur’u rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Valinin ziyaretine Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, Ak Parti Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, Nevruz Köyü Muhtarı Mete Boyuneğmez ve vatandaşlar katıldı.